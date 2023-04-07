اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 05:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مركز شباب الداخلة يتأهل لنهائى كرة القدم فى دورى الأحياء الشعبية

الجمعة، 07 أبريل 2023 05:20 م
مركز شباب الداخلة يتأهل لنهائى كرة القدم فى دورى الأحياء الشعبية مركز شباب الداخلة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تأهل شباب المدينة في الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، للمباراة النهائية على مستوى المحافظة، فى الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم بالمحافظة، حيث شهدت مراكز شباب قطاع الداخلة وقطاع بلاط مباريات تنافسية للحصول على المركز الأول على مستوى قطاعي الداخلة وبلاط، ذلك للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم. 

وتقام فعاليات الدورة الرمضانية بجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوي المحافظة، وذلك للمرحلة السنية 20 سنة حتي 30 سنة بتنظيم من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والادارة العامه للقاعدة الشعبية، وأسفرت المباريات علي مستوي قطاع شباب بلاط بتأهيل مركز شباب البشندي، ليلتقي مع نظيره الاول من قطاع شباب الداخله وهو مركز شباب المدينه موط، حيث انتهت المباراة بفوز قطاع شباب الداخلة مركز شباب المدينة بالداخله "موط" وصعوده لمباراه النهائية علي مستوي المحافظة.
 
وقال بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن التصفيات النهائية للدورة الرمضانية للأندية والاحياء الشعبية لكرة القدم بقطاع شباب بلاط تنافس فيها عدد 12 فريق، وقطاع شباب الداخلة كان يتنافس بها 16 فريق، مؤكداً على أن الفريق الحاصل علي المركز الأولي على مستوي المحافظة يشارك باللقاء الختامي على مستوي الجمهورية بالقاهرة ، خلال الفتره من 20 رمضان الي 30 رمضان، وسيتم توزيع جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى الثالثة.

الوادي الجديد

الشباب والرياضة بالوادى الجديد

الدورات الرمضانية بالوادى الجديد

مركز شباب الداخلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة