مركز شباب الداخلة يتأهل لنهائى كرة القدم فى دورى الأحياء الشعبية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تأهل شباب المدينة في الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، للمباراة النهائية على مستوى المحافظة، فى الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم بالمحافظة، حيث شهدت مراكز شباب قطاع الداخلة وقطاع بلاط مباريات تنافسية للحصول على المركز الأول على مستوى قطاعي الداخلة وبلاط، ذلك للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية لكرة القدم.

وتقام فعاليات الدورة الرمضانية بجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوي المحافظة، وذلك للمرحلة السنية 20 سنة حتي 30 سنة بتنظيم من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والادارة العامه للقاعدة الشعبية، وأسفرت المباريات علي مستوي قطاع شباب بلاط بتأهيل مركز شباب البشندي، ليلتقي مع نظيره الاول من قطاع شباب الداخله وهو مركز شباب المدينه موط، حيث انتهت المباراة بفوز قطاع شباب الداخلة مركز شباب المدينة بالداخله "موط" وصعوده لمباراه النهائية علي مستوي المحافظة.

وقال بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن التصفيات النهائية للدورة الرمضانية للأندية والاحياء الشعبية لكرة القدم بقطاع شباب بلاط تنافس فيها عدد 12 فريق، وقطاع شباب الداخلة كان يتنافس بها 16 فريق، مؤكداً على أن الفريق الحاصل علي المركز الأولي على مستوي المحافظة يشارك باللقاء الختامي على مستوي الجمهورية بالقاهرة ، خلال الفتره من 20 رمضان الي 30 رمضان، وسيتم توزيع جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى الثالثة.