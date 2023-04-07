القوى العاملة بالوادى الجديد تدعم قرية عقيل بمركز تدريب على الخياطة.. صور

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن تدعيم مديرية القوى العاملة لجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية عقيل التابعة للمركز، بحوالى 10 ماكينات خياطة لإنشاء مركز تدريب لفتيات وسيدات القرية على مهنة الخياطة والتطريز، وذلك استجابة لمطالب الأهالى خلال أحد لقاءات الجهاز التنفيذي معهم فى أمسيات رمضان المبارك.

وقال سنوسي محمد سنوسي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بعقيل، أن الأهالى طلبوا من رئيس مركز بلاط توفير ماكينات خياطة للفتيات و السيدات بالقرية، بهدف خلق فرص تدريب لهن بالتعاون مع مديرية القوى العاملة، تحت إشراف أحمد طليب مدير عام المديرية ومكتب العمل ببلاط، وهو ما جرى تنفيذه بالفعل فى وقت قياسي، حيث وصلت 10 ماكينات خياطة لتدريب 26 سيدة وفتاه من أبناء القرية، مقدما الشكر والتقدير لمن ساهم في هذا الدعم لتقديم خدمة متميزة للمواطنين من أبناء القرية.



جانب من الدعم الموجه للقرية (1)



جانب من الدعم الموجه للقرية (2)



جانب من الدعم الموجه للقرية (3)



جانب من الدعم الموجه للقرية (4)



جانب من الدعم الموجه للقرية (5)



جانب من الدعم الموجه للقرية (6)



جانب من الدعم الموجه للقرية (7)