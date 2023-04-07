رئيسة المجلس القومى للإعاقة: يحيى وكنوز عمل مهم يحمل رسائل إيجابية للأطفال

كتب محمود راغب

أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالعمل الكرتونى يحيى وكنوز للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتة إلى أن الكرتون ينشر الثقافة والحضارة والتاريخ المصرى.

وأضافت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن يحيى وكنوز يقدم فى شكل جاذب للغاية و يخلق نوع من الانتماء والفخر لديهم بالحضارة المصرية القديمة ويحمل رسائل إيجابية لهم، ويخلق نوع من التوعية بكافة الانجازات والابتكارات والتقدم والازدهار فى الفترات السابقة من الحضارة الفرعونية.

وأشارت إلى أن ترجمتة للغة الإشارة دليل على الاهتمام بالدمح للأطفال من ذوى الاعاقات السمعية والصم ليتمكنوا من متابعة مسلسل ذات محتوى مهم يأتى اتساقا مع استراتيجيات الدولة تجاه ذوى الإعاقة .

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.