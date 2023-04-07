اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 02:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيسة المجلس القومى للإعاقة: يحيى وكنوز عمل مهم يحمل رسائل إيجابية للأطفال

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:22 م
رئيسة المجلس القومى للإعاقة: يحيى وكنوز عمل مهم يحمل رسائل إيجابية للأطفال الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالعمل الكرتونى يحيى وكنوز للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتة إلى أن الكرتون ينشر الثقافة والحضارة والتاريخ المصرى.

وأضافت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن يحيى وكنوز يقدم فى شكل جاذب للغاية و يخلق نوع من الانتماء والفخر لديهم بالحضارة المصرية القديمة ويحمل رسائل إيجابية لهم، ويخلق نوع من التوعية بكافة الانجازات والابتكارات والتقدم والازدهار فى الفترات السابقة من الحضارة الفرعونية. 

وأشارت إلى أن ترجمتة للغة الإشارة دليل على الاهتمام بالدمح للأطفال من ذوى الاعاقات السمعية والصم ليتمكنوا من متابعة مسلسل ذات محتوى مهم يأتى اتساقا مع استراتيجيات الدولة تجاه ذوى الإعاقة .

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه .

وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.


مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان

يحيى وكنوز

مسلسل يحيى وكنوز



الموضوعات المتعلقة

صباح الخير يا مصر يستعرض الأحداث المشوقة فى الحلقة الـ15 من مسلسلات رمضان

الجمعة، 07 أبريل 2023 12:00 م

بعد ظهور علاقات "ريباوند" بمسلسلات رمضان 2023.. ما هى علاماتها؟

الجمعة، 07 أبريل 2023 12:00 م

مسلسل الصفارة.. كاتب أمريكى شارك فى مسلسلات رمضان 2023 هل تعرفه؟

الخميس، 06 أبريل 2023 05:00 م

لغة الجسد دليل نجاح نجوم مسلسلات رمضان

الخميس، 06 أبريل 2023 12:14 ص

وفيات النصف الأول من مسلسلات رمضان 2023 ما بين قتل والمرض.. خالد الصاوى وأحمد صفوت فى سره الباتع.. مى عمر فى علاقة مشروعة.. على الطيب فى عملة نادرة..وسهير المرشدى فى ضرب نار

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:03 م

أستاذ بـ"إعلام القاهرة": إنتاج المتحدة من مسلسلات رمضان أنهى سيطرة الدراما العربية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:05 م

أستاذ بإعلام عين شمس مشيدة بمسلسلات رمضان: إنتاج متنوع

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:02 م

أستاذ بإعلام القاهرة: مسلسلات رمضان 2023 تناولت أفكارا بناءة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:00 ص

خبير لغة جسد عن أداء نجوم مسلسلات رمضان 2023: تفوقوا على أنفسهم

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:00 م

الميراث وختان الإناث.. أبرز قضايا المرأة فى مسلسلات رمضان 2023

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة