حفل إفطار جماعى لشباب سند الصعيد بالتنسيق مع مديرية الرياضة فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نظم شباب سند الصعيد، بمحافظة المنيا، حفل إفطار جماعي أمس، لأعضاء الكيان والقيادات الشبابية بمحافظة المنيا، تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، برئاسة مندي عكاشة مديرية الشباب والرياضة، والنائب حسانين توفيق عضو مجلس النواب، وبمشاركة الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية، وقيادات المديرية، والدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ونائب رئيس الكيان، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس جامعة المنيا، ومستشار اللجنة العليا للكيان، وأحمد محسب مدير العلاقات العامة بالجامعة، ومستشار اللجنة العليا للكيان، والدكتور عبد المنعم أبو جبل رئيس كيان سند الصعيد، ومحمود نصر منسق عام المنيا، والمحاسب عبد الرحمن حسانين، والدكتورة نورا سمير امين مؤسسة قدرات مصر، وفاطمة الزهراء علي مدير الأمومة والطفولة، وعددا من امناء اللجان واعضاء الكيان.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وقدم المطرب هيثم مصطفي، باقه من الأغاني الوطنية، ثم كلمة من ممثل كيان سند الصعيد موضحا ابرز اعمال الكيان والأنشطة في الايام السابقة والحالية.

من جانبة، قال محمد علي عبد المنعم منسق اللجنة الاعلامية بكيان سند، ان فكرة تنظيم حفل الافطار، جاءت تكريما وتقديرا لاعضاء الكيان وللقيادات الشبابية نتيجة لجهودهم المبذولة للارتقاء بالكيان، و للم شمل الشباب، مؤكدا ان الكيان هو راعي وداعم لكل شباب المحافظة ويعمل تحت مظلة الدولة والقيادة السياسية ووزارة الشباب.

وأكد مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، علي اهتمام وحرص القيادة السياسية بالشباب بقيادة الرئيس السيسي واهتمام وزارة الشباب والرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة والتنمية الشاملة في تحقيق امال وطموح الشباب والدفع بهم في صنع القرار، مؤكدا علي دعم المديرية الكامل في تحقيق مطالب الشباب والاهتمام به رياضيا وثقافيا.