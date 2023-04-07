جمارك مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب 238 عبوة من مستلزمات طب الأسنان

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من أبوظبي استوقف نميري عبد الرحمن مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد خالد سلطان مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب، قام النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف عبد القوي عزوز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان.

قام هاشم مصطفي مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من حسن ابو زهرة رئيس القسم و حسام سليمان و هاني احمد مآمير الجمرك تحت اشراف احمد عاطف مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٢٣٨ عبوة من مستلزمات طب الأسنان.

امر هاشم مصطفي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.