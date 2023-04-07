وأكد كليفرلي في بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الالكترونى، أن المملكة المتحدة من أشد المؤيدين لحرية الدين أو المعتقد وتدعو إلى احترام أماكن العبادة، معربا عن تقديره لدور الأردن المهم كوصى على الأماكن المقدسة في القدس.

وأفاد بأن المملكة المتحدة تدين عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مشددا على ضرورة أن تتأكد القوات الإسرائيلية من تناسب وتوافق عملياتها مع القانون الدولي .

كما أكد وزير الخارجية البريطاني ضرورة أن تتخذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية خطوات للوفاء بالالتزامات المتفق عليها في شرم الشيخ والعقبة.

واختتم البيان بالقول: لن يكون السلام مستدامًا إلا إذا أعاد الإسرائيليين والفلسطينيين الالتزام بتسوية تفاوضية، تؤدي إلى حل الدولتين لإسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة.

