وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تحث على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد العنف".



وأعربت فرنسا مجددا عن "قلقها"، داعية "الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء إلى الوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في العقبة وشرم الشيخ".



كما نددت فرنسا بإطلاق صواريخ في شكل عشوائي استهدفت الأراضى الإسرائيلية إنطلاقاً من غزة وجنوب لبنان". وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية : "في هذه الفترة من الأعياد الدينية، تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى أقصى قدر من ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج تصاعد العنف".



وقد اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ليل الثلاثاء المسجد الأقصى لطرد من وصفتهم بـ"مثيري الشغب" وأوقفت أكثر من 350 شخصا في الحرم القدسي. فيما قصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عقب إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.