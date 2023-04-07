الكشف على ألف مريض فى قافلة علاجية بقرية أبو نور الدين مركز جمصة بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 5 ، 6 أبريل 2023 في قرية أبو نور الدين مركز جمصة، والتى تبعد عن مستشفى جمصة 23 كم، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على 1009 مرضى.

وضمت القافله 7 عيادات، منها 4 عيادات متنقلة: (2 أطفال، جراحة، تنظيم أسرة)، و3 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان توقيع الكشف الطبي خلال القافلة بموجب باطنة 304، أطفال 322، جراحة 159، نساء 121، تنظيم أسرة 103، كما تم إجراء عدد 186 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 107 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 109 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 9 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 10 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 32 ندوة تثقيفية ، و 105 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتي ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.