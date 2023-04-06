اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 08:08 ص
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1209 فصول محو أمية و8 آلاف 458 دارسا فى كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

الخميس، 06 أبريل 2023 08:00 ص
1209 فصول محو أمية و8 آلاف 458 دارسا فى كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل إبراهيم غنيم مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، إن الهيئة تبذل جهودا كبيرا لمحو أمية أهالى القرى، فلدينا 1209 فصول للجهات المشاركة، وعدد الدارسين 8 آلاف و456 دارسا ودارسة، مؤكدًا أن الفرع أجرى امتحان تنشيطى ل 4 آلاف دارس خلال الشهر الجارى، وجرى الإعلان عن نتيجة دورة يناير 2023 وعدد الناجحين 8 آلاف و629 دارسا بنسبة نجاح 108%.

وأكد غنيم، لـ"اليوم السابع"، أنه جر عقد لقاء مع الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وسلمه خطاب من الدكتور رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة بشأن إنجاز دورة يناير 2023م، كما جرى عقد قافلة إعلامية بمركزى الحامول والرياض بحضور رؤساء المدن ورؤساء المصالح الحكومية، لعقد امتحان فورى لمن يجيد القراءة والكتابة وعمل استكتاب وتسلم شهادات للناجحين فى الدورات السابقة. 

وأضاف إبراهيم غنيم مدير عام هيئة تعليم الكبار بكفر الشيخ، أنه حريص على تفقد سير العمل بالإدارات المتعددة بالمدن لمتابعة الامتحانات بالفصول، ومدى تفعيل دور الجهات الشريكة، والتأكيد على الالتزام بتعليمات الهيئة.

وقال غنيم إنه جرى عقد عدة لقاءات بطلاب كلية التربية جامعة كفر الشيخ، لحث الطلاب ورفع الوعى لديهم وإرشادهم إلى كيفية فتح الفصول وتحقيق الإنجاز المطلوب فى محو الأمية، إضافة لعقد لقاءات مع منسقى الكليات، لتوجيهات رئيس الجهاز والتأكيد على تنفيذها، وبذل المزيد من الجهد والعمل على زيادة مشاركة الطلاب والطالبات فى المشروع وتذليل أى معوقات تواجههم فى عمل المشروع.


كفر الشيخ

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فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بكفر الشيخ

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