محافظ الفيوم يترأس الاجتماع المشترك للمجلسين الإقليميين "للسكان" و"الصحة"

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع المشترك للمجلس الإقليمي للسكان، والمجلس الإقليمي للصحة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتشابكة، وتوحيد جهود، وآليات التنسيق المشترك في علاج الممارسات الخاطئة، وتحقيق أعلى استفادة، وتحسين المؤشرات السكانية، من خلال تداخلات ذات معنى، ولها تأثير على أرض الواقع.

جاء ذلك، بحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، بحضور كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمدي إبراهيم، عميد كلية الطب جامعة الفيوم، وليلى طه قاسم، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وإيناس جبيلي، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، مقرر المجلس الإقليمي للسكان بالفيوم، وآخرين.

استعرض "جمال الدين"، بعض المؤشرات السكانية بالمحافظة، ونسبة التغطية بخدمات تنظيم الأسرة، والزيادة الطبيعية في عدد المواليد، وتوزيع المواليد على مراكز المحافظة، والخطة التنفيذية للعمل خلال المرحلة المقبلة، بعد عرض مؤشرات كل قرية، كما تناول في عرض موجز، نشاط إدارتي الطب الوقائي والعلاجي بمديرية الصحة، ومشروع ميكنة الخدمات الصحية، ومعدلات الحوادث، وأنشطة مكافحة البلهارسيا، ومعدلات المواليد والوفيات بالمحافظة.