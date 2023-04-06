محافظ الفيوم يكلف المسئولين بمعاينة أماكن تخزين محصول القمح بالفيوم

كلف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، المسؤولين بضرورة معاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق لمحصول القمح المحلي، والوقوف على مدى صلاحيتها، ومطابقتها لمعايير التخزين، وتحديد السعات التخزينية لكل منها، وتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن على السعات التخزينية المتاحة بكل مركز.

ووجه، بالتنسيق مع مديرية التموين في ذلك، مؤكدًا على تحديد أربعة أماكن لتخزين محصول القمح بكل من مراكز يوسف الصديق، وطامية، وإطسا، وسنورس، ودراسة إمكانية استخدام مصنع جرفس للأعلاف كنقطة تخزين لمركزي طامية، وسنورس، لنقص عدد الصوامع بهما.

جاء ذلك، خلال اجتماع، عقده "الأنصاري"، لمتابعة خطة المحافظة، استعدادًا لموسم حصاد محصول القمح المحلي لموسم 2022/2023 م. وتحديد آليات الاستلام، والتوريد، والاشتراطات، والضوابط الفنية اللازمة، لتوفير وسائل السلامة، والصحة المهنية، مع إحكام الرقابة، والسيطرة على تداول محصول القمح، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لاستلام، وتوريد، وتداول محصول القمح على مدار الساعة، وإنجاز المهام من قبل الجهات المعنية بالكفاءة المطلوبة في أسرع وقت، ومنع تهريب أو تخزين القمح بالمنازل أو الشون الخاصة بالمخالفة للقانون، ومنع خروجه خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، موجهًا بتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام جميع الحائزين لتيسير عملية توريد المحصول.

ولفت، إلى ضرورة إخطار الشون، والصوامع، والهناجر، مديرية التموين بكميات القمح التي يتم توريدها بشكل يومي، وإلزام الشون، والصوامع، وتجار، وموردي القمح، بتسليم المزارع، إيصالًا بما ورد من المحصول، موجهًا بالعمل بروح الفريق الواحد، وتكاتف كل الجهود لضمان توريد الكميات المقررة من محصول القمح.