لو عملك يتطلب الجلوس كثيرا.. أخطاء تجنبها لسلامة ظهرك

كتبت رانيا عامر

يعاني الكثيرون من التهابات المفاصل، و الإصابة بألم الظهر ، بمختلف أعمار السن ليس الكبار فقط، ويرجع ذلك إلى عوامل وراثية أو سوء اتباع نظام غذائي سليم، وضغوط نفسية، وكل ذلك من الطبيعي أن يؤثر بشكل فعال على الصحة العامة للعظام .

وأعلنت الدكتورة جولييت هوبسون خبيرة تقويم عظام عن خمسة أخطاء يومية يرتكبها الناس في مكاتبهم أثناء أوقات العمل، والتي يمكن أن تسبب مشاكل في الظهر. وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .



أخطاء يفعلها موظفو المكاتب تسبب لديهم ألم الظهر :

اولا : عوامل التوتر والضغط والاجهاد التي بمرور الوقت اثناء وظائفهم اليومية تتراكم وتسبب الم الظهر .

ثانيا : الذي يرتكبه الموظفون في المكاتب على أساس يومي، هو عدم شرب كمية كافية من الماء، لأن الحفاظ على الماء يضمن تشحيم المفاصل، ما يقلل من الآلام في الظهر. عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين، وهي مهمة لأنها تحفز النمو والإصلاح داخل الجسم.

ثالثا:

عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين، وهي مهمة لأنها تحفز النمو والإصلاح داخل الجسم.

رابعا: عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الغذائية، يمكن أن تسبب الكثير من الحلويات مشاكل حول الظهر، حيث تؤدي الوجبات الخفيفة السكرية إلى الالتهاب وتترك العناصر الغذائية التي تبني القوة في هذا المجال.