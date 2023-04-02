ما الشعور بآلام الظهر الناجمة عن السرطان؟

كتب – حسام الشقويرى

آلام الظهر ووجعها شائعة بشكل لا يصدق في جميع أنحاء العالم ، في جميع الأجناس والأجناس وأنماط الحياة. تتنوع أسباب آلام الظهر أيضًا بشكل كبير - من الإصابات الرياضية إلى الوضعية السيئة والتهاب المفاصل والعمر والإفراط في الاستخدام وثقل الصدر ، من بين أشياء أخرى كثيرة، ولكن إذا كان ظهرك يسبب الكثير من الألم ، فربما يكون آخر شيء قد تفترضه هو أن الألم سببه السرطان، وفقا لما نشره موقع healthcentral

سبب واحد للسرطان: الأورام الأولية

إذا أعقب آلام الظهر تشخيص السرطان ، فأنت تفترض أن السرطان قائم على العمود الفقري ، أليس كذلك؟ في حين أن هذا يحدث بالفعل ، فإن السرطانات الأولية في المنطقة الخلفية - بمعنى واحد في نفس المكان الذي يوجد فيه الألم - ليست في الواقع شائعة تمامًا كما قد تعتقد.

أشار نيكولاس زيرليب ، أستاذ جراحة الأعصاب وجراح الأعصاب ومدير أورام العمود الفقري في جامعة ميشيغان هيلث ، إلى أن السرطانات والأورام المنتشرة ، أو تلك التي تبدأ في مكان آخر وتنتقل إلى العمود الفقري ، أكثر شيوعًا.

ومع ذلك ، فإن الأورام الأولية ، أو تلك التي تنشأ في العمود الفقري ، لا تزال تحدث ، ويعتقد الأطباء أنها قد تكون لها أسباب وراثية في كثير من الأحيان.

بغض النظر عما إذا كان الورم أوليًا أو ثانويًا ، فمن المحتمل أن يتسبب أي ورم في العمود الفقري في مجموعة مماثلة من الأعراض ، بما في ذلك آلام الظهر بدون مصدر واضح آخر ، وصعوبة المشي ، وضعف العضلات ، وفقدان السيطرة على الأمعاء ، وحتى الشلل. مزيج من هذه الأعراض هو مؤشر قوي للوصول إلى الطبيب.

عندما يتعلق الأمر بالسبب الأكثر شيوعًا لتسبب السرطان في آلام الظهر ، يمكنك البحث عن السرطانات المنتشرة أو الأورام الثانوية. هذه هي تلك التي تبدأ في مكان آخر وتنتقل في النهاية إلى العمود الفقري ، مما يؤدي إلى نفس النتيجة من آلام الظهر الممزوجة بمشاكل في العضلات والحركة. يقول الدكتور زيرليب ، "العديد من أنواع السرطان لها ميل إلى العمود الفقري ، ولكن أكثرها شيوعًا هي سرطان البروستاتا والثدي وخلايا الكلى وسرطان الرئة ."

كيف تعرف ما إذا كان هذا هو وضعك؟ تشير نفس الدراسة التي نشرت في مجلة العلاج اليدوي والتلاعب إلى أن الباحثين "أفادوا" ديو وديل أن السرطان كسبب لآلام أسفل الظهر يمكن استبعاده إذا كان عمر المريض أقل من 50 عامًا ، ولم يظهر فقدانًا غير مبرر للوزن ، ليس لديه تاريخ من السرطان ، ويستجيب للتدخل المحافظ.

يمكن أن تشمل الأعلام الحمراء التي تشير إلى وجود ورم ما يلي:

استمر الألم لأكثر من ستة أسابيع

صدمة كبيرة أو طفيفة لدى كبار السن أدت إلى آلام الظهر

حمى

قشعريرة

تعرق ليلي

فقدان الوزن غير المبرر

مشاكل الأمعاء والمثانة