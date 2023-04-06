علاج 267 حالة مرضية بوحدات" العلاج عن بُعد" بالوادى الجديد خلال شهر مارس

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أن وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد على مستوى المحافظة، قدمت خدماتها لـ267 حالة مرضية خلال شهر مارس الماضي بمختلف التخصصات الطبية، وذلك من خلال 11 وحدة للعلاج بالمستشفيات وعدد من الوحدات الصحية بالقرى.

وأوضح الزملوط، أن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد تهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة والنادرة، موجهًا الشكر لجميع القائمين والعاملين بهذه الوحدات وفي مقدمتهم وحدة مستشفى الداخلة العام، والتي جاءت في المركز الأول خلال التقييم الشهري لأعداد مناظرة الحالات بالكشف على ٥٧ حالة.