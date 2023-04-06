واندلعت مواجهات عنيفة وسط وفي نهاية المسيرات الباريسية بين قوات الأمن ومجموعة من "العناصر المخربة" الذين تمكنوا من التسلل لمسيرات باريس.



وسادت حالة من التوتر بين المتظاهرين الذين شاركوا في المسيرة والتي انطلقت من ميدان "أنفاليد" وصولا إلى ميدان "إيطاليا"، حيث حدثت مواجهات عنيفة متفرقة بين الشرطة والعناصر المخربة والتي يطلق عليها جماعة "بلاك بلوك" يرتدون ملابس سوداء ويضعون أقنعة سوداء.



وقامت عشرات من تلك العناصر المخربة برشق قوات الأمن بالحجارة وإلقاء المقذوفات وإضرام النيران في حاويات القمامة، كما قاموا بتخريب واجهات المحلات قبل أن يتدخل على الفور أفراد الأمن وقوات إنفاذ القانون وتلقي قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وألقي القبض على 31 شخصا على خلفية أعمال الشغب هذه في باريس.