اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:23 م
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5 أطعمة غنية بفيتامين ب 12يجب إضافتها للنظام الغذائي للنباتيين

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:00 م
5 أطعمة غنية بفيتامين ب 12يجب إضافتها للنظام الغذائي للنباتيين فيتامين ب 12
كتبت ميرفت رشاد

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يمكن لنظام غذائي صحي ومتوازن أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على لياقة الجسم والعقل، كل طعام في نظامنا الغذائي له دور مهم يلعبه ، وخاصة المغذيات الدقيقة بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، عندما نفكر في الفيتامينات ، فإن الفيتامينات الشائعة بما في ذلك فيتامين A و C و K هي أول ما يظهر في أذهاننا، ولكن هناك الكثير من الفيتامينات التي لها دورا حاسما في أجسامنا، فيتامين ب 12 ، على سبيل المثال، هوعنصرغذائي أساسي يحتاجه الجسم لأداء وظائفه اليومية، يُعرف أيضًا باسم كوبالامين ، وهو يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي ويعزز عملية التمثيل الغذائي أيضًا

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 مجموعة من المشكلات بما في ذلك التعب والخمول والضعف. وبالتالي ، يشير الخبراء إلى أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 لأن هذه المغذيات توجد في الغالب في مصادر اللحوم والدواجن ، وإليك  بعض المصادر النباتية لفيتامين ب 12 أيضًا يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

إليك 5 أطعمة نباتية غنية بفيتامين ب 12:

1. الحليب :

يعد الحليب أحد المصادر النباتية الرائعة لفيتامين ب 12 ويمكن أن يوفر ما يصل إلى 8 ٪ من الاحتياجات اليومية وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ، يمكن أن يكون حليب الصويا أيضًا بديلاً جيدًا.

2- الزبادي:

 ليس الحليب فقط ، بل يعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب 12،قد توفر حصة واحدة من 100 جرام من الزبادي ما يصل إلى 12٪ من الكوبالامين الذي يحتاجه الجسم وبالتالي ، حتى إذا كنت لا تستطيع تناول الحليب ، يمكن أن يكون الزبادي بديلاً جيدًا لتخزين فيتامين ب 12

 

3. الخميرة الغذائية:

 عنصر شائع آخر يستخدم في الطبخ النباتي ، يمكن أن تكون الخميرة الغذائية مصدر قوة لفيتامين ب 12، إنها في الأساس شكل من أشكال الخميرة المعطلة التي يمكن استخدامها لإضافة نكهة أومامي إلى طعامك ، كما أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية.

4. الحبوب المدعمة:

في هذه الأيام، حتى الحبوب غنية بالفيتامينات والمعادن لزيادة الحاصل الغذائي لوجبتك، تُعرف باسم الحبوب المدعمة ، وهي إضافة صحية إلى نظامك الغذائي وطريقة رائعة لتلبية متطلباتك اليومية من فيتامين ب 12، قم بإقرانها بالحليب

5. اللبن الرائب :

نعم ، حتى اللبن الزبادي المتواضع أو الشاش يحتوي على كمية جيدة من فيتامين ب 12،  يحتوي اللبن الخاثر محلي الصنع قليل الدسم على حوالي 3 ٪ من القيمة اليومية المطلوبة من الكوبالامين وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، رشي عليها بعض الملح أو الفلفل ، أو أضيفي أي توابل أخرى من اختيارك، لذلك ، قم بتخزين ما تتناوله يوميًا من فيتامين ب 12 بهذه الأطعمة النباتية وتأكد من أن جسمك يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية. 

 


النظام الغذائي

النباتيين

النظام الغذائي النباتى

فيتامين ب 12



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