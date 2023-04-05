وفد صينى يتابع تنفيذ تطوير المحطة الأرضية بهيئة الاستشعار من البعد

على جانب آخر، كان استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد

حول تعاقد المعهد مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المنظومة الرقمية الذكية للمراقبة والتحكم من البعد في تدفق المياه من الآبار أو في الشبكات، وربطها بقاعدة بيانات مكانية نشطة".