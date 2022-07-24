التعليم العالى: 3 براءات اختراع جديدة بمعهد بحوث الإلكترونيات

كتب ـ محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول صدور 3 براءات اختراع جديدة، وذلك تماشيًا مع سياسة المعهد فى تبنى الابتكارات وزيادة عدد براءات الاختراع التى تخدم القضايا التى تضعها الحكومة المصرية على رأس أولوياتها.

وأشار التقرير، إلى أن براءة الاختراع الأولى تتناول استخدام تقنيات الاستشعار والإلكترونيات والاتصالات الحديثة فى المراقبة البيئية عن بُعد، وهى للمُخترعات من قسم الحاسبات والنظم: الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر، الدكتورة بسمة ممدوح البسيونى، الدكتور أنار سيد عبدالتواب، وتتناول البراءة الثانية تصميم الهوائيات الشريطية، وهى للمخترعين من قسم الدوائر الشريطية: الدكتور عصمت عبدالفتاح، الدكتورة هالة عبدالمنعم، الدكتور محمد أبو العلاء، وتتناول البراءة الثالثة استخدام الهوائيات الشريطية فى المجالات الطبية، وهى للمُخترعات من قسم الدوائر الشريطية: د. عصمت عبد الفتاح، الدكتورة هالة عبدالمنعم، الدكتورة داليا محمد نشأت.

وأكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر، أن سعى المعهد لزيادة عدد براءات الاختراع، يأتى نتاجًا للمنهجية الموضوعة منذ إنشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالمعهد، والمدعوم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهو ما يُحقق الزيادة فى حقوق الملكية الفكرية لمعهد بحوث الإلكترونيات لحصد المزيد من براءات الاختراع الجديدة.

جدير بالذكر، أن نسبة البراءات التى تم الحصول عليها تبلغ 87.5% من إجمالى الطلبات التى تقدم بها المعهد للحصول على براءات الاختراع، بالإضافة إلى أن المعهد قد قام بوضع مُقترح سياسة الملكية الفكرية الخاصة به بمراجعة مُنظمة "الويبو" العالمية بدعم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.