مصرع شخص غرقا داخل إحدى الترع بدار السلام جنوب شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخص يبلغ من العمر18 سنة مصرعه غرقا بناحية كوبرى الدايره دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج تم أنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بغرق شاب بإحدى الترع دائرة مركز شرطة دار السلام وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات المعاينه بغرق دسوقى . ح . ع 18 سنة بإحدى الترع بناحية كوبرى الدايره دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج تم أنتشال الجثة " بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري "وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال أهليته يقيمون بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيامه بالإستحمام بإحدى الترع ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتي تولت التحقيق.