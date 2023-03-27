التصريح بدفن طفل لقى مصرعه غرقا بمصرف رى فى دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل فى السابعة من العمر مصرعه غرقا بأحد المصارف بناحية قرية أولاد طوق دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة .

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل غرقا بإحدى المصارف دائرة مركز شرطة دار السلام، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بغرق طفل بمصرف مياه بناحية أولاد طوق دائرة مركز دار السلام ، تم انتشال الجثة "بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهرى" ، حيث تبين غرق الطفل (مراد ح ا ع) 7 سنة ويقيم بذات الناحية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى.

وبسؤال والده 32 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله سقط بمصرف مياه لرى الارض الزراعية مجاور للمنزل مما أدى لغرقة ووفاته، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.