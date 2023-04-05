اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: روسيا وأمريكا فى مرحلة "حرب ساخنة"

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:46 م
لافروف: روسيا وأمريكا فى مرحلة "حرب ساخنة" وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تعليق لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، بأن روسيا والولايات المتحدة في المرحلة الساخنة من الحرب، حيث تزود واشنطن كييف بالأسلحة.

وقال الوزير: "نحن بالفعل في المرحلة الساخنة من الحرب، لأن النازيين الأوكرانيين يقاتلون بالأساس بالأسلحة الأمريكية، وفي كل مرة تهدد الإدارة الأمريكية بتزويد المزيد والمزيد من الأنظمة طويلة المدى والقاتلة".

ووفقا له، يجب الحفاظ على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وقال: "أعتقد أننا بحاجة للحفاظ على العلاقات، على الأقل لا نفقد الأمل في أن يوقظ الأمريكيون عقولهم، ومع ذلك سيتم استئناف نوع من الحوار، سنرى، لم يتبقى الكثير من الانتظار".

 

روسيا

أوكرانيا

سيرجي لافروف

أمريكا

أمريكا وروسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة