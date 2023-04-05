لافروف: روسيا وأمريكا فى مرحلة "حرب ساخنة"

وكالات

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تعليق لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، بأن روسيا والولايات المتحدة في المرحلة الساخنة من الحرب، حيث تزود واشنطن كييف بالأسلحة.

وقال الوزير: "نحن بالفعل في المرحلة الساخنة من الحرب، لأن النازيين الأوكرانيين يقاتلون بالأساس بالأسلحة الأمريكية، وفي كل مرة تهدد الإدارة الأمريكية بتزويد المزيد والمزيد من الأنظمة طويلة المدى والقاتلة".

ووفقا له، يجب الحفاظ على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وقال: "أعتقد أننا بحاجة للحفاظ على العلاقات، على الأقل لا نفقد الأمل في أن يوقظ الأمريكيون عقولهم، ومع ذلك سيتم استئناف نوع من الحوار، سنرى، لم يتبقى الكثير من الانتظار".