قاتلا سائق تاكسى فى الجيزة: طمعنا فى السيارة ولم نخطط لإنهاء حياته

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمان ب قتل سائق تاكسي لسرقته والتخلص من جثته في العياط، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنهما قررا سرقة سيارة تاكسي لبيعها، فتوجها للطريق الدائري بمحافظة القليوبية، واستوقفا سيارة تاكسي، وطلبا منه توصيلهما لمحافظة المنيا.

وأضافا أنهما كان يخططان لسرقة السيارة فقط، ولم يقررا قتل سائقها، وأثناء السير بالطريق الإقليمي في العياط، استوقفاه، وهدداه بسلاح ناري خرطوش كان بحوزتهما، في محاولة للاستيلاء على السيارة، إلا أنهما فوجئا بالمجني عليه يقاومهما، مما دفع أحدهما لإطلاق النار عليه، وإصابته بظهره، وتركا جثته واستوليا على السيارة، وهاتفين محمول ملك الضحية، وفرا هاربين.

وذكر المتهمان أنهما ركنا السيارة في سمالوط بمحافظة المنيا، تمهيدا لبيعها، وأوضح المتهمان أمام رجال المباحث كيفية ارتكابهما الجريمة، وأرشدا عن الهاتفين ملك المجني عليه، واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهما، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) مُبلغ بغيابه وبها عيار نارى بالظهر بدائرة المركز وفى وقت لاحق عُثر على سيارة "تاكسى" "ملك المجنى عليه" وبه آثار دماء بدائرة مركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة محدث صوت - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - 3 هواتف محمولة من بينهم إثنين خاصين بالمجنى عليه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.