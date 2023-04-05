رئيسة وزراء فنلندا تعتزم الاستقالة من رئاسة حزبها الخريف المقبل

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا المنتهية ولايتها، سانا مارين، اليوم الأربعاء عزمها الاستقالة من منصبها كزعيمة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك في مؤتمر الحزب المقرر عقده الخريف المقبل.

وقالت مارين حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن الوقت قد حان للتنحي عن رئاسة الحزب، لافتة إلى أنها ستستمر في العمل كنائبة بالبرلمان، وحل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي، فيما أعلن حزب "الائتلاف الوطني" المحافظ الفوز في السباق الانتخابي الذي ضم ثلاثة أحزاب، بينما احتل حزب "الفنلنديين" اليميني الشعبوي المركز الثاني.

ومارين التي تتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2019، شخصية تحظى بشعبية كبيرة على الصعيد الدولي وفي الداخل، لكنها أقرت بأن رئاستها للوزراء قد أثرت على حياتها الشخصية، وسوف تستقيل حكومة مارين رسميا غدا الخميس ومن المقرر أن تبدأ المحادثات لتشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل بقيادة بيتيري أوربو رئيس حزب الائتلاف الوطني.