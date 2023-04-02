رئيسة وزراء فنلندا تعترف بهزيمتها فى الانتخابات التشريعية ببلادها

وكالات

اعترفت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين بهزيمتها فى الانتخابات التشريعية ببلادها، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.



وأفادت وزارة العدل في فنلندا، أن حزب الائتلاف الفنلندي المعارض، بقيادة بيتيري أوبرو، يتقدم بنسبة 20.8% في الانتخابات البرلمانية في البلاد، بعد فرز 40.1% من الأصوات.

ووفقا لبيان الوزارة: "حزب الائتلاف المعارض 20.8%، الاشتراكيون الديمقراطيون الحاكم بقيادة سانا مارين 20.7%، حزب الفنلنديون الحقيقيون بزعامة ريكا بيرا 18.6%،" الوسطيون 12.3%".

ومن المتوقع أن يتم فرز الأصوات بشكل كامل خلال أربع إلى خمس ساعات، وستنشر وزارة العدل النتائج الرسمية والنهائية في 5 أبريل. وبناء على نتائج الانتخابات، سيتم تشكيل مجلس وزراء فنلندا رقم 77.

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع في فنلندا أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي يسعى فيها الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين إلى تأمين فترة ولاية ثانية.