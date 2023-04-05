اليوم السابع
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بوتين يلتقى نظيره البيلاروسي فى الكرملين

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:21 م
بوتين يلتقى نظيره البيلاروسي فى الكرملين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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التقى رئيسا روسيا وبيلاروسيا فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، في الكرملين بموسكو، قبيل اجتماع مجلس الدولة الأعلى للبلدين، المقرر عقده يوم الخميس، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن القادة يعتزمون مناقشة قضايا الساعة الثنائية والدولية، وأفاد الجانب البيلاروسي بدوره أنه سيتحدث عن الإجراءات الأمنية.

وعقد الاجتماع السابق بين بوتين ولوكاشينكو في 17 فبراير، في نوفو أوغاريوفو.

ثم أدرجت في جدول الأعمال مسائل تتعلق بزيادة تطوير العلاقات الروسية - البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف، فضلا عن التعاون في مجال التكامل في إطار دولة الاتحاد.

 

روسيا

بيلاروسيا

فلاديمير بوتين

ألكسندر لوكاشينكو

الكرملين



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