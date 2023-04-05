انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بكفر الشيخ بمعرض ومسرحية وأمسيات شعرية

شهد المركز الثقافي بكفر الشيخ، إقبالا كبيرا من الجمهور، خلال انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن برنامج الفعاليات المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات، وإشراف الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة.

شهد انطلاق الفعاليات أمل عبد الله، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، وبدأت بافتتاح معرض الفن التشكيلي "تأملات في الطبيعة" للفنان الدكتور فادي بطرس ميخائيل، أستاذ الرسم والتصوير المساعد بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ، وترتكز فكرة المعرض حول بناء تكوينات جمالية تجريدية ذات أساس عضوي مستلهمة من عناصر الطبيعة الحية، ثم تفقد معرض كتاب لإصدارات الهيئة المقام طوال شهر رمضان ببهو المركز الثقافي.

واستقبل المسرح فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال والتي قدمت رقصاتها المميزة الصيادين، السمسمية، بتغني لمين يا حمام، البدو، التنورة، والضمة، تدريب وتصميم عمرو عجمي.

وقدم عرض مسرحي بعنوان "فتوات بولاق" عن قصة نجيب محفوظ، إخراج ودراماتورج أحمد عمارة، ديكور أحمد اللقاني، موسيقى محمد نشأت، بطولة أحمد جاويش، حمادة سلامة، عبد الرحمن جميل، أمنية هلال، شيماء محمد، إبراهيم أبو العينين، ياسمينا محرم، إبراهيم أبو الفتوح.

تدور أحداث العرض حول صبي مبيض نحاس يدعى "محروس" سأم من العمل فى دكان المعلم "دسوقي" وقرر أن يصبح رجلا من رجال المعلم "عباس" فتوة بولاق، فيوافق الفتوة بشرط أن يقتل قلبه أمام طاعته ويتخلص من حبيبته "حميدة"، وتتوالى الأحداث مع هروب "محروس" في مثابرة للحفاظ على حبه وخوفه من بطش الفتوة.



اداء مسرحي لفرقة الاسماعيلية بكفر الشيخ



افتتاح معرض الكتاب للجمهور



امسيات شعرية بقصر ثقافة كفر لشيخ



تفاعل الجماهير مع انطلاق ليالي رمضان الثقافية بكفر الشيخ



تفقد معرض الفنون التشكيلية



تفقد معرض الكتاب



جانب من الامسيات الشعرية



جانب من الحضور الجماهيري



فرقة الاسماعيلية للعروض المسرحية

بالتزامن مع هذه العروض نظم نادي أدب كفر الشيخ أولى الأمسيات الشعرية ضمن برنامج مقهى خيري شلبي الثقافي، ولقاءات برنامج العودة إلى الجذور "شهادات ورؤى" بمشاركة الأديب وحيد الطويلة، وأدارت الجلسة الشاعرة بسمة شعبان، بمشاركة نخبة متميزة من شعراء الدقهلية وكفر الشيخ منهم عمرو عامر، هاله العكرمي، السيد يوسف، شيرين عرفات، رضا عامر، ابتسام شعبان.