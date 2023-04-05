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الرئيس السيسى: شددت على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن في شرق المتوسط

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:53 م
الرئيس السيسى: شددت على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن في شرق المتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسهامات رئيس قبرص المقدرة، خلال السنوات الماضية، في تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، من مختلف مواقع المسئولية التي شغلتموها سابقاً؛ مضيفاً : كما لا يفوتني كذلك، الإشادة بالإسهام القيم للرئيس السابق "نيكوس أناستاسيادس"، في تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا، وبما قام به من جهد صادق في هذا الصدد على مدار عشر سنوات.

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره القبرصى، نيكوس خريستودوليديس :انطلاقاً من حرصنا على تقوية شراكتنا الثنائية، فقد استعرضت مع الرئيس القبرصي خلال المباحثات مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واتفقنا على أهمية الاعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة.

 ولفت الرئيس السيسى أنه توافق مع الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الرئيس السيسي على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة.

 

استقبال الرئيس السيسي للرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص
استقبال الرئيس السيسي للرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص

 

الرئيس السيسي والرئيس القبرصى فى قصر الاتحادية
الرئيس السيسي والرئيس القبرصى فى قصر الاتحادية

 

الرئيس السيسي والرئيس القبرصى والوفد المرافق له
الرئيس السيسي والرئيس القبرصى والوفد المرافق له

 

الرئيس السيسي والرئيس القبرصى
الرئيس السيسي والرئيس القبرصى

 

الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص
الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص

 

الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس
الرئيس السيسي والرئيس نيكوس خريستودوليديس

 

الرئيس السيسي يرحب برئيس قبرص
الرئيس السيسي يرحب برئيس قبرص

 

الرئيس القبرصى في ضيافة الرئيس السيسي
الرئيس القبرصى في ضيافة الرئيس السيسي

 

الرئيسان السيسي والرئيس السيسي ونيكوس خريستودوليديس يستعرضان حرس الشرف
الرئيسان السيسي والرئيس السيسي ونيكوس خريستودوليديس يستعرضان حرس الشرف

 

المؤتمر الصحفى للرئيس السيسي والرئيس القبرصى
المؤتمر الصحفى للرئيس السيسي والرئيس القبرصى

 

حرس الشرف بقصر الاتحادية
حرس الشرف بقصر الاتحادية

 

مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس القبرصى
مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس القبرصى

 

مؤتمر صحفي مشترك فى الاتحادية
مؤتمر صحفي مشترك فى الاتحادية

 

 

 


الرئيس السيسى

مصر

رئيس قبرص

نيكولاس حريستودوليدس

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