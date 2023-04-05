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الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:50 م
الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص، في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيساً لقبرص في فبراير الماضي.

السيسي

الرئيس السيسي

مصر وقبرص

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