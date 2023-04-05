الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص، في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيساً لقبرص في فبراير الماضي.
الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابهالأربعاء، 05 أبريل 2023 02:50 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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