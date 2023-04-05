الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص، في زيارته الأولى للمنطقة بعد انتخابه رئيساً لقبرص في فبراير الماضي.