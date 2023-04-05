الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.9 مليون جنيه بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (الدخيلة – محرم بك – أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الإسكندرية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,975,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.