التفتيش على 512 منشأة تجارية وتحرير 102 محضر من جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، حملات مكبرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح فى المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعى جميع الفئات؛ قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيق كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، وذلك لمراقبة الأسعار وتواجد السلع وعدم إستغلال المواطنين.

وأوضح الشريف؛ أن فرع جهاز حماية المستهلك فى الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، قام خلال الأسبوعين الماضيين بالمرور على 512 منشأة تجارية وتحرير 102 محضر للمنشآت المخالفة، لافتا إلى أنه تم ضبط طن دقيق مجهول المصدر بأحد المخازن بمنطقة الترعة المردومة، كما تم ضبط 71 محل لعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم إصدار فواتير للمستهلكين وتضليلهم بالبيع بأزيد من السعر المعلن.

وأكد المحافظ أنه يتابع بكل دقة شكاوى أهالى الإسكندرية سواء التى يتم رصدها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أوعبر الصفحة الرسمية للمحافظة أومواقع التواصل الإجتماعى ويعمل على حلها أول بأول؛ وخاصة التى تتعلق باستغلال البعض للأزمة والمبالغة فى أسعار السلع وخاصة الأساسية منها.

ومن جانبه؛ أشار اللواء محمد أبو كيلة، إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين لتلقى أى بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أى ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.