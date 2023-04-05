سيارات حماية المستهلك تجوب الأسواق لمتابعة توافر السلع والتصدى للمخالفات

كتب مدحت وهبة

تكثف سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك ، الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين،كذلك التنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل توفير السلع بشكل مستمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

وانتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجارى للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، مع استمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في المنافذ وطرحها بأسعار مخفضة أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة في إطار الحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان "على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%.