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مصرع شخص وإصابة 7 فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 11:17 ص
مصرع شخص وإصابة 7 فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بالقرب من المدخل الصحراوي وأسفر الحادث عن وفيات ومصابين.
 
وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، تم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى، وجارى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.
 
تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

مديرية الامن

حوادث طرق

ادارة المرور

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