مصرع طفلة صدمتها سيارة بالشرقية

لقيت طفلة عمرها عامين مصرعها، متأثرة بإصابتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ميكروباص بها بنطاق مركز الحسينية نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الحسينية المركزى.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول " ريتاج ه" عامين جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابتها التى أودت لحياتها إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة ميكروباص بها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز الحسينية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن شخص لقى مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق فاقوس - الحسينية قنتير، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى فاقوس المركزى،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق فاقوس - الحسينية قنتير، وأسفر عن مصرع شخص، يدعى " مهدى ال م " 55 سنة مقيم قنتير نطاق مركز فاقوس.

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي فاقوس المركزى، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، أمام حركة المركبات،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز فاقوس، لاتخاذ الإجراءات القانونية.