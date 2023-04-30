اليوم السابع
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الأحد، 30 أبريل 2023 01:11 م
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مش بس بتزود وزنك.. الإفراط فى الأطعمة المقلية يرتبط بالإصابة بالقلق والاكتئاب

الأحد، 30 أبريل 2023 12:09 م
مش بس بتزود وزنك.. الإفراط فى الأطعمة المقلية يرتبط بالإصابة بالقلق والاكتئاب الاطعمة المقلية
كتبت أمل علام

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وجد فريق من علماء الأغذية في جامعة تشجيانج في الصين، صلة محتملة بين الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية وزيادة مستويات القلق والاكتئاب لدى المستهلكين، في دراستهم، التي نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences ، تصف المجموعة بيانات المرضى التي تم تحليلها لـ 140728 شخصًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Medical Express.

لاحظ فريق البحث أن جهود البحث السابقة أرست روابط بين الأنماط الغذائية الغربية وقضايا الصحة العقلية، للاشتباه في إمكانية إرجاع بعض الأدلة على الأقل إلى الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية، قارن الفريق معدلات القلق والاكتئاب المبلغ عنها بحسابات سلوكيات الأكل التي تشمل الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية.

ووجدوا أن أولئك الذين أبلغوا عن تناول الكثير من الأطعمة المقلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض القلق و الاكتئاب، وبشكل أكثر تحديدًا، وجدوا أن الأعراض زادت بنسبة تتراوح بين 7% و 12% لدى الأشخاص الذين أبلغوا عن تناول مثل هذه الأطعمة، ويبدو أن الخطر الأكبر يرتبط بتناول البطاطس المقلية.

وقال الموقع، إنه لاستكشاف السبب في أن تناول مثل هذه الأطعمة قد يزيد من فرص حدوث مشكلات في الصحة العقلية، قام الفريق بعزل مادة الأكريلاميد (مركب بلوري عضوي قابل للذوبان في الماء)، والتي وصفوها بأنها ملوثات معالجة الطعام تظهر عند قلي الطعام.

لقد اختبروا تأثير مادة الأكريلاميد على أسماك الزرد ووجدوا أنها قللت من شغفهم لاستكشاف مناطق جديدة،   وقللت من قدرتهم على التواصل الاجتماعي، وكلاهما سلوكيات سمكية يُعتقد أنها تشبه القلق والاكتئاب لدى البشر.

يقترح فريق البحث، إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإثبات بشكل قاطع أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية.

 

 


الاطعمة المقلية

الاطعمة المقلية تسبب القلق والاكتئاب

القلق

الاكتئاب

اضرار المقليات

البطاطس المقلية

العلاقة بين الاطعمة المثقلية والاكتئاب



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