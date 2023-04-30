فصل الكهرباء عن 50 منطقة بنجع حمادى لإجراء صيانة.. اعرف الموعد والأماكن

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فصل التيار الكهربى عن مدينة نجع حمادى، لإجراء أعمال الصيانة النصف سنوية على أكشاك الكهرباء، وتشمل 50 منطقة، من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا.

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه الإثنين، سيتم فصل التيار عن "منطقة بنك القاهرة القديم، شارع 30 مارس المرور، شارع التامينات، شارع التحرير حتى السلخانة، منطقة مطحن ناصر، منطقه بين المحطات، منطقة الأوقاف، منطقة الجوازات منطقة التليفزيون شارع 15 مايو من المحكمة حتى الشونة خلف المحكمة مسجد الفتح، منطقة موقف القمانة، منطقة الشونة، شارع 15مايو حتى محطة السكة الحديد، الخط السريع، منطقة بين المحطات، منطقة المستت.

يوم الثلاث، سوف يتم فصل التيار الكهربى عن "شارع 15 مايو حتى الشونة حتى المحطة الخط السريع، كوبرى نجع حمادى، جراج عثمان، المستشفى، الرى، مركز شرطة نجع حمادى، محطة السكة الحديد، مطافى نجع حمادى، مدرسة الإعدادية بنين.

ويوم الأربعاء، سوف يتم فصل التيار الكهربى عن المناطق الآتية: "شارع الجمهورية حتى الشيخ هرمل، السجرات، الترعه الضمرانية، وشارع السهاريج ونجع إبراهيم".

ويوم السبت، سوف يتم فصل التيار الكهربى عن الترعة الضمرانية، العمارات السكنية، منطقه الاستاد، ومنطقة خلف الاستاد، ومنطقة التقسيم المخالف، ومدرسة الصنايع، ومدرسة المشتركة والوعى الإسلامي.