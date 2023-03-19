غدا.. فصل التيار الكهربى عن منطقة الأحياء شمال الغردقة لصيانة المحولات الدورية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن تقسيم الأحياء، شمال الغردقة، غدا الاثنين، وذلك عن طريق إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، على أن يتم فصل التيار من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر قد أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

وكانت فصلت شركة كهرباء البحر الأحمر الاربعاء والخميس الماضيين عن منطقة الكوثر، جنوب الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وكذلك قامت إدارة الصيانة بشبكات كهرباء البحر الأحمر بفصل التيار الكهربائى عن عمارات الرضا، عمارة أحمد عبد المقصود بجوار بنزينة الكرنك، والفرع المالى، والباكبوند والإذاعة، خزان المياه، فيصل 1، 2 سوق الجملة، وأناره الإذاعة بالغردقة يوم الإثنين الماضى.