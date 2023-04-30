اليوم السابع
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الأحد، 30 أبريل 2023 05:32 م
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حصاد الوزارات.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

الأحد، 30 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال وزارة القوى العاملة
كتب محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

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