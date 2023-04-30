حصاد الوزارات.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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