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مصدر بالأزهر: لا صحة للتصريحات المنسوبة للإمام الأكبر بشأن أسعار الحج

الأحد، 30 أبريل 2023 12:31 م
مصدر بالأزهر: لا صحة للتصريحات المنسوبة للإمام الأكبر بشأن أسعار الحج الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية تصريحات مفبركة منسوبة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، انتقد من خلالها أسعار أداء فريضة الحج هذا العام.
 
ومن جانبه، نفى مصدر داخل مشيخة الأزهر الشريف تلك التصريحات، مؤكدًا أن شيخ الأزهر لم يدلى بأي تصريحات في هذا السياق.
 
وطالب المصدر ذاته وسائل الإعلام والمواطنين بتتبع تصريحات وأخبار الإمام الأكبر عبر المنصات الرسمية للأزهر الشريف، وصفحة شيخ الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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