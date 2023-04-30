اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة بمحاور المنصورية والمريوطية وترسا

الأحد، 30 أبريل 2023 02:17 م
محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة بمحاور المنصورية والمريوطية وترسا محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم عدداً من المحاور المرورية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير المدرجة بعدد من متفرعات تلك المحاور لتسهيل حركة سير المواطنين.
 
شملت جوله المحافظ محاور المنصورية والمريوطية وترسا وخاتم المرسلين وترعة الزمر والبحر الأعظم. 
 
ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء المختصة بضرورة التواجد الميداني للمتابعة الدورية لحالة النظافة وحملات رفع المخلفات إلى جانب السعي نحو الاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعه حلها. 
 
وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي العمرانية بمواصلة تنظيم حملات سير مركبات التوك توك بشارع خاتم المرسلين وتكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتفعيل القرار الصادر في ذلك الشان بمنتهى الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لعدم إعاقة الحركة المرورية.
 
ووجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بتطوير ساحة الانتظار الكائنة أسفل مطلع الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم لاستغلالها في انتظار السيارات لخدمة المنطقية. 
 
وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمنع الإنتظار الخاطئ لسيارات السرفيس الكائنة بمطلع الطريق الدائري لما تسببه في إعاقة الحركة المرورية وتوفير موقع بديل لهم. 
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة.
 
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محافظ الجيزة

الجيزة

المنصورية

المريوطية

ترعة الزمر



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