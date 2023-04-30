كهرباء جنوب الدلتا: نستهدف زيادة التحصيل بنسبة 94% خلال العام الحالى

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه من المستهدف زيادة نسبة التحصيل النقدى من الإصدار، بنسبة 94.7 % خلال العام المالى 2023 /2024، مقابل نسبة 94.7% متوقعة للعام المالى 2022 /2023 ومحقق فعلى بنسبة 86.4 % فى العام المالى 2021 /2022 .





وأوضح البيلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه الشركة فى تحصيل مستحقاتها، والتى من بينها تعثر بعض المشتركين عن سداد مديونياتهم، بالإضافة إلى تعثر تنفيذ بعض عمليات مشروعات الشركة والغير، بسبب اعتراض الأهالى وطول مدة استخراج التصاريح وارتفاع قيمتها.



وأوضح البيلي أن الشركة اتخذت العديد من الإجراءات للتغلب على تلك الصعوبات، أهمها فصل التيار عن المباني الادارية للجهات المتعثرة عن السداد بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لللائحه ، جدولة مديونيات بعض الشركات المتعثرة علي أقساط شهرية واتخاذ الاجراءات القانونية في حاله عدم السداد ، جدولة مديونيات بعض المنازل والمحلات التجارية بتحميلها علي الاصدار كأقساط شهرية الي جانب الاستهلاك الشهري ، تكثيف أعمال الضبطية القضائية وإعداد برنامج لتنظيم عملهم.





