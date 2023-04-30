اليوم السابع
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الأحد، 30 أبريل 2023 10:38 ص
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق بمخزن خردة بقرية فى الشرقية

الأحد، 30 أبريل 2023 10:34 ص
السيطرة على حريق بمخزن خردة بقرية فى الشرقية سيارة مطافى - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق اندلع بمخزن خردة ناحية قرية الكتيبة نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وأسفر الحريق عن إصابة شخص.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد نشوب حريق بمخزن خردة بقرية الكتيبة نطاق مركز بلبيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وأسفر الحريق عن إصابة شخص وإتلاف بعض محتويات المخزن، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.
 
وفى سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع بثلاث وحدات سكنية بالطابق الخامس بعقار بحى الزهور بمدينة الزقازيق.
 
 
 

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