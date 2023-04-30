اليوم السابع
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الأحد، 30 أبريل 2023 02:30 م
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الزراعة تتفقد حقول إكثار التقاوى المعتمدة للقمح فى المحافظات

الأحد، 30 أبريل 2023 01:06 م
الزراعة تتفقد حقول إكثار التقاوى المعتمدة للقمح فى المحافظات الزراعة تتفقد حقول اكثار التقاوي المعتمدة للقمح
كتبت ــ أسماء نصار

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تفقد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، يرافقه الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والدكتور رضا قمبر مدير معهد المحاصيل الحقلية وبالتنسيق مع مديري الزراعة بالمحافظات بالزيارات والمتابعة الميدانية المستمرة  لمحافظات الوجه البحري الدقهلية والمنوفية، والاطمئنان على حقول إكثار تقاوى القمح التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والوقوف على  حصاد حقول الإكثار وتذليل أي معوقات قد تواجه عملية الاستلام والتوريد لمحطات الغربلة والعمل على حلها فوراً.
 
وقام الوفد بالمرور على حقل إكثار بعض الأصناف ومنها سخا 95 وكانت حالة الحقول ممتازة، كما تم تفقد محطة إعداد التقاوي بمدينة شربين محافظة الدقهلية والوقوف على استلام تقاوى الإكثار لمختلف المحاصيل الشتوية والاطمئنان على تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات فى استلام التقاوي .
 
يأتى ذلك بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة  واستصلاح الأراضى لقيادات الوزارة ومسئولي إدارات إنتاج وفحص واعتماد التقاوي والمعاهد البحثية المتخصصة.
 
وفي سياق متصل، يواصل قيادات الوزارة ومديريات الزراعة بمتابعة حصاد وتوريد القمح في جميع محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن من أجل توعية المزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم سواء في الحصاد أو التوريد.
 
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الزراعة

القمح

حقول القمح

وزارة الزراعة



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