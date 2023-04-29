زراعة الإسكندرية: حصاد 2729 فدان قمح وتوريد 2021 طنا حتى الآن

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، حصاد نحو 2729 فدانا من محصول القمح حتى الآن، كما تم توريد نحو 2012 طن قمح الى صوامع الغلال والتى بدأت تتلقى التوريد منذ يوم الخميس الماضى وحتى أغسطس المقبل.

فيما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، استعداد المديرية بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق مارثون توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث يستمر حتى نهاية شهر أغسطس لهذا العام.

واستعدت المديرية لاستقبال الاقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة ،من خلال تجهيز 3 صوامع وهم صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالى سعتها 90 ألف طن تسعين الف طن وجاهز لاستقبال الاقماح المحلية سعة 30 الف طن.

صومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالى سعتها 60 ألف طن جاهز بها سعة 30 ألف طن لاستقبال الاقماح المحلية، صومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 الف طن جاهز بها سعة 30 الف طن لاستقبال الاقماح المحلية.

كذلك تم معاينة واعتماد 4 بناكر وهى بنكر السلام 1 التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 45 الف طن، كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية , بنكر السلام (2) التابع للشركة العامة للصوامع و التخزين وسعته التخزينية 44 ألف طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية، بنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينة 15 ألفا و750 طنا إجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية.

وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 12 ألفا و 500 طن اجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية موسم 2023، ليصل إجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الاقماح المحلية بالمحافظة 3 صوامع و4 بناكر بإجمالى سعتها 208 ألف و180 طنا, بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

و قد تم تشكيل عدد سبعة لجان لاستقبال الاقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء، عضو من مديرية التموين رئيسا"، عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عضو من مديرية الزراعة، عضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة)، عضو من الجمعية القبانية، عضو من البورصة السلعية.

وتستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا، ويتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها فعاليات لجان التوريد يوميا وتجميع البيانات وكميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد والعمل على إزالة اى معوقات تواجه عمليات التوريد.