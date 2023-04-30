ارتفاع معدلات توريد القمح إلى أكثر من 3060 طنا في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قال محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إنه تم توريد أكثر من 3060 طن قمح إلى الآن في شون وصوامع المحافظة.

وأوضح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم توريد 3060 طن و 401 كيلو جرام من القمح إلى الشون والصوامع في المحافظة.

وأشار إلى أنه في الإحصائية الأولية خلال أجازة عيد الفطر تم توريد 192.120 طن من القمح إلى الشون والصوامع في المحافظة، ثم وصلت إلى أكثر من 600 طن، مضيفاً أن عمليات التوريد مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد، ويختلف السعر حسب درجة النقاء.

وأكد أنه تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مؤكداً على توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

وأوضح مدير عام التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه بلغ إجمالى توريد وإستلام الأقماح من المزارعين في الأجازة، توريد بنكر شرق الدلتا ما يلى : 14.780 طن بدرجة 23 قيراط، 177.340 طن بدرجة 23.5 قيراط، بإجمالي اليوم 192.120 طن، وبعد ذلك وفي يومٍ واحد تم توريد ما يزيد عن 400 طن، وبعدها أيضاً تم توريد أكثر من 400 طن أخرى، وتوالت التوريدات حتى وصلنا إلى أكثر من 3060 طن.

وأشار إلى أنه تم التسليم فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى آخر سيارة توريد، بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات.

وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسه محمد أحمد عوض - مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد، محمد حلمى - وكيل المديرية، وخالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، وممدوح رمضان - مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف و حاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة، والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.