إصابة 8 في حادث تصادم تروسيكل بعمود إنارة في سوهاج

شهد طريق المنياوى بدائرة مركز سوهاج اليوم وقوع مصادمة على الطريق بين تروسيكل وأحد أعمدة الإنارة على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج التصادم إصابة 8 أشخاص من مستقلى التروسيكل تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى وسوهاج العام تلقى العلاج.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت إخطارا بوقوع مصادمة على طريق المنياوى بدائرة مركز سوهاج حيث جاء حادث التصادم بين تروسيكل يستقله عدد من الأشخاص وعمود إنارة مجاور للطريق وذلك عقب إختلال عجل القيادة بيد قائده تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتبين من المعاينة الأولية عقب وقوع المصادمة المشار إليها إلى إصابة خالد. ح. إ 26 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة عمرو. م. إ 35 سنة باشتباه نزيف بالمح واشتباه كسر بالضلوع، وإصابة محمود. أ. م 31 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة وائل. م. إ 24 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة أبوبكر. ا. ح 14 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة أمير. أ. ح 43 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة محمود. ذ. م 35 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة كريم. ح. إ 20 سنة بجرح قطعى بفروة الرأس.

تم نقل المصابين من الأول وحتى السادس إلى مستشفى سوهاج العام، وتم نقل المصابين السابع والثامن إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.