مستشار الرئيس البولندى: زيارة مرتقبة لزيلينسكى إلى وارسو بعد غد

كتبت: هناء أبو العز

أعلن مستشار الرئيس البولندي للشئون الخارجية مارسين برزيداتش، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، يعتزم زيارة بولندا الأربعاء المقبل.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن مارسين برزيداتش، قوله - في تصريحات لمحطة إذاعية - إن "زيلينسكي سيجري محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا، وسيجتمع مع بولنديين وأوكرانيين يعيشون في بولندا".

وأضاف برزيداتش: "يوم الأربعاء الخامس من أبريل نتوقع زيارة رسمية من الرئيس الأوكراني لبولندا، لقد اتفقنا مع الجانب الأوكراني على أننا سننقل هذه المعلومات إلى الجمهور؛ ويريد الرئيس زيلينسكي - بصرف النظر عن لقاء الرئيس أندريه دودا، الذي دعاه - أن يلتقي أيضًا بالبولنديين وبالطبع بالأوكرانيين الذين يعيشون في بولندا".

وتابع: "يريد الرئيس زيلينسكي أن يقول بضع كلمات للبولنديين في سياق ما حدث خلال العام الماضي، وكيف يساعد البولنديون أوكرانيا، أو يساعدون اللاجئين على الحدود، أو يقبلونهم في منازلهم"، مضيفًا أنه "سيعقد لقاء مع الجمهور في ميدان القلعة الملكية في وارسو بعد ظهر الأربعاء".

وأردف برزيداتش: سيناقش الرئيسان القضايا الأمنية، وكذلك التعاون الاقتصادي والسياسة والقضايا التاريخية، كما سيكون نقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا، والذي تسبب في مشاكل للمزارعين البولنديين عندما يتعلق الأمر ببيع منتجاتهم الخاصة، على جدول الأعمال".