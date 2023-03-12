زيلنسكي يتوقع إحراز تقدم بشأن تقديم ضمانات أمنية لبلاده من حلف الناتو

وصرح زيلنسكي قائلا "رغم أننا لا يمكننا أن نكون داخل الحلف خلال الحرب إلا أننا نرغب في الحصول على ضمانات أمنية ملائمة.. نتوقع الخطوات المناسبة تجاه أوكرانيا من دول الناتو"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره إلى الدول أعضاء الحلف التي تدعم بلاده في ساحة المعركة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية تقديم الضمانات الأمنية لبلاده.