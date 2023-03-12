اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زيلنسكي يتوقع إحراز تقدم بشأن تقديم ضمانات أمنية لبلاده من حلف الناتو

الأحد، 12 مارس 2023 01:46 م
زيلنسكي يتوقع إحراز تقدم بشأن تقديم ضمانات أمنية لبلاده من حلف الناتو الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
أ.ش.أ

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم الأحد، عن توقعاته بأن تحرز الدول أعضاء حلف (ناتو) تقدما فيما يتعلق بتقديم ضمانات أمنية لبلاده خلال اجتماع الحلف المقرر في يوليو المقبل.

 

وصرح زيلنسكي قائلا "رغم أننا لا يمكننا أن نكون داخل الحلف خلال الحرب إلا أننا نرغب في الحصول على ضمانات أمنية ملائمة.. نتوقع الخطوات المناسبة تجاه أوكرانيا من دول الناتو"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

 

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره إلى الدول أعضاء الحلف التي تدعم بلاده في ساحة المعركة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية تقديم الضمانات الأمنية لبلاده.

 


فولوديمير زيلنسكى

حلف الناتو

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