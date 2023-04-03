فواكه وخضراوات قد تسبب ارتفاع ضغط الدم نتيجة تفاعلها مع بعض الأدوية

كتبت أمل علام

يعد وجود مستويات عالية من الأحماض الأمينية في الدم أحد عوامل الخطر المعروفة للصداع النصفي، ومع ذلك، هناك أيضًا دليل على أن المستويات المرتفعة من الأحماض الأمينية يمكن أن تسبب ارتفاعات خطيرة في ضغط الدم لبعض الأشخاص، يُنصح أي شخص يتناول مثبطات أكسيداز أحادي الأمين، على سبيل المثال، بالحد من تناوله مع بعض الفواكه والخضروات، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

وقال الموقع، إنه نظرًا لأن الأدوية تمنع مؤكسدات أحادي الأمين، فإنها يمكن أن تسبب زيادات خطيرة في ضغط الدم عند دمجها مع أطعمة معينة، ومع ذلك، لم يعد الدواء هو خط الأدوية الأول لعلاج الاكتئاب أحادي القطب.

ويرجع ذلك إلى تفاعلاته غير المتوقعة والتي غالبًا ما تكون شديدة مع العديد من تفاعلات الأدوية المشتقة من الطعام.

وأشار الموقع الى إنه على الرغم من فعاليتها، فقد تم استبدال مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOI) بمضادات اكتئاب جديدة أكثر أمانًا وتسبب آثارًا جانبية أقل، يخفف مثبطات أكسيداز أحادي الأمين من الاكتئاب عندما تفشل العلاجات الأخرى، حيث يمكن لأي شخص يتناول الدواء أن يتجنب المضاعفات بسهولة طالما أنه يتجنب أطعمة معينة.

وأضاف الموقع، المكونات الأكثر إشكالية هي تلك التي تحتوي على الأحماض الأمينية من التيرامين، وذلك لأن الأطعمة الغنية بالتيرامين تتفاعل مع مثبطات أكسيداز أحادي الأمين، وتسبب أزمة ارتفاع ضغط الدم.

أوضح موقع WebMD إن "الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون واليوسفي تحتوي على مستويات عالية من التيرامين"، نظرًا لأن هذه الثمار تحتوي فقط على كميات صغيرة من التيرامين، فقد يظل استهلاكها آمنًا عند المستويات المنخفضة.

وأكد الموقع ، إن الفاكهة الاستوائية تحتوى على مستويات أعلى من التيرامين عندما تنضج، لذلك يجب تجنب الموز الناضج والأناناس والأفوكادو إذا كنت حساسًا بشكل خاص للتيرامين، مضيفا، إن مخلل الكرنب، والبنجر، والخيار المخلل، والفلفل المخلل، يحتوي على مستويات عالية من التيرامين، كما أن منتجات الصويا المخمرة مثل صلصة الصويا تحتوي على التيرامين.

وتجدر الإشارة إلى أن التيرامين بمفرده يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم، كما تختلف كميات التيرامين في الأطعمة باختلاف طرق المعالجة والتخزين والتحضير، لذلك يحتاج الشخص ببساطة إلى اتباع نظام غذائي منخفض التيرامين عند تناول بعض أدوية الاكتئاب التي تحتوى على مواد تتفاعل مع بعض الفواكه والخضروات.