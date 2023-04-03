طلاب بجامعة المنصورة توزع 3500 كرتونة مواد غذائية على المستحقين.. صور

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، فعالية كبرى لتوزيع كراتين المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الانشطة الطلابية، ورائد أسرة طلاب من اجل مصر، الدكتور أحمد محمود الجعيدى رائد مساعد أسرة طلاب من أجل مصر ومنسقى الأنشطة الطلابية وأحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب.
وتم توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية بمختلف المناطق بمحافظة الدقهلية.
وأشار الدكتور شريف خاطر، إلى أن الجامعة جهزت"كراتين طلاب الخير فى شهر الخير"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتوزيع عدد من كراتين المواد الغدائية، خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً علي أهمية دعم الاسر الأكثر احتياجاً وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.
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