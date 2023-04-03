اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 08:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب بجامعة المنصورة توزع 3500 كرتونة مواد غذائية على المستحقين.. صور

الإثنين، 03 أبريل 2023 07:21 م
طلاب بجامعة المنصورة توزع 3500 كرتونة مواد غذائية على المستحقين.. صور توزيع كراتين مواد غذائية على المستحقين
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، فعالية كبرى لتوزيع كراتين المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الانشطة الطلابية، ورائد أسرة طلاب من اجل مصر، الدكتور أحمد محمود الجعيدى رائد مساعد أسرة طلاب من أجل مصر ومنسقى الأنشطة الطلابية وأحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب.

وتم توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية بمختلف المناطق بمحافظة الدقهلية.
 
وأشار الدكتور شريف خاطر، إلى أن الجامعة جهزت"كراتين طلاب الخير فى شهر الخير"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتوزيع عدد من كراتين المواد الغدائية، خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً علي أهمية دعم الاسر الأكثر احتياجاً وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.
 
 
 
توزيع كراتين مواد غذائية على المستحقين (1)
 
 
توزيع كراتين مواد غذائية على المستحقين (2)
 
 
توزيع كراتين مواد غذائية على المستحقين (3)
 
 
توزيع كراتين مواد غذائية على المستحقين (4)
 
 
توزيع كراتين مواد غذائية على المستحقين (5)
 
 
توزيع كراتين مواد غذائية على المستحقين (6)
 
 
 
 

 


الدقهلية

اخيار الجامعات

جامعة المنصورة

كراتين الخير

طلاب من اجل مصر

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة