طلاب بجامعة المنصورة توزع 3500 كرتونة مواد غذائية على المستحقين.. صور

الدقهلية - شريف الديب

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنصورة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، فعالية كبرى لتوزيع كراتين المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك، بحضور الدكتور شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الانشطة الطلابية، ورائد أسرة طلاب من اجل مصر، الدكتور أحمد محمود الجعيدى رائد مساعد أسرة طلاب من أجل مصر ومنسقى الأنشطة الطلابية وأحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب.