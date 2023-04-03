رئيس جامعة المنوفية يشارك طلاب أسرة من أجل مصر في مبادرة من "أجل الخير"

شارك اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر المركزية فى مبادرة "من أجل الخير" بمناسبة شهر رمضان، وتضمنت المبادرة تجهيز عدد من الكراتين التى تحتوى على منتجات غذائية متنوعة لتوزيعها على المستحقين، وغير القادرين، وذلك فى إطار دور الجامعة والطلاب فى خدمة المجتمع المحيط.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد بالمبادرة، ووجه الشكر للطلاب على ما يبذولونه من جهد فى الأعمال التطوعية وتقديم الدعم المادى والمعنوى للمستحقين وغير القادرين من خلال أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، كما حرص رئيس الجامعة على التقاط صور تذكارية مع الطلاب المشاركين فى تلك المبادرة تقديرا لدورهم فى تعزيز صور التكافل الاجتماعى، وطالبهم بالاستمرار فى المشاركة فى مساعدة الآخرين وقضاء حوائج الناس لإرضاء الله ورسوله فى هذا الشهر الكريم وفى كل شهور العام.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، كما شارك فى المبادرة الدكتور إسلام فيض الله رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، والدكتورة دعاء عبد السلام الشاعر رائد أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية، والدكتورة رانيا حامد رائد أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الطفولة المبكرة، وطلاب أسرة من أجل مصر من مختلف كليات الجامعة.

وأشار الدكتور إسلام فيض الله، إلى أن الجامعة تحرص على دعم تلك المبادرات من أجل تفعيل دور الطلاب المجتمعى لدعم غير القادرين، بتوفير لهم السلع الغذائية الضرورية والأساسية فى استخدام الأسر المصرية.

كما تفقد رئيس الجامعة، حمام السباحة الأوليمبى وبحث رئيس الجامعة أمكانية إعادة تشغيله فى أقرب وقت، ومتطلبات التشغيل مع الكابتن ياسر سليم مدير الحمام والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.